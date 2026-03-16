Crt e Bicocca | in Valdarno 3 posti della Scuola di specializzazione in neuropsicologia dell’università milanese

In Valdarno sono stati assegnati tre posti della scuola di specializzazione in neuropsicologia dell’università milanese. La decisione riguarda il CRT e l’università Bicocca, che hanno ottenuto i posti disponibili. L’annuncio è stato dato oggi ad Arezzo, durante una comunicazione ufficiale. La notizia riguarda direttamente i candidati interessati e le rispettive istituzioni coinvolte nel procedimento.

Arezzo, 16 marzo 2026 – CRT e Bicocca: in Valdarno 3 posti della Scuola di specializzazione in neuropsicologia dell’università milanese. Le domande possono essere presentate da oggi al 27 marzo. L’università Bicocca di Milano ha indetto per l’anno accademico 20252026, il concorso per l’accesso alla Scuola di specializzazione in Neuropsicologia. Sono previsti 3 posti aggiuntivi, con graduatoria dedicata, riservati allo svolgimento delle attività professionalizzanti presso la CRT. Possono partecipare al concorso di ammission e i candidati in possesso della laurea quinquennale, specialistica (classe 58S) o magistrale (classe LM-51) in Psicologia e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crt e Bicocca: in Valdarno 3 posti della Scuola di specializzazione in neuropsicologia dell’università milanese Articoli correlati Rosario Amato assume la direzione della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica dell’Università di Milano-Bicocca.Il professor Rosario Amato è stato ufficialmente nominato nuovo direttore della Scuola di Specializzazione in Genetica Medica – indirizzo biologico –... Abilitazione per insegnare a scuola. Il Mur accredita 465 posti nei corsi dell’Università di SienaL’Università italiana forma gli insegnanti della scuola, con percorsi dedicati, suddivisi per classe di insegnamento, che si concludono con esame... Tutti gli aggiornamenti su Crt e Bicocca in Valdarno 3 posti della... Bicocca, progetto flop: ritardi e fondi saltati. Stop allo studentato in via Demostene 10Milano – Il Protocollo d’intesa risale al 15 luglio 2008. Il Comune aveva affidato all’Università Bicocca l’ex scuola di via Demostene 10 per farla trasformare in uno studentato, una struttura che già ... ilgiorno.it Fondazione Crt, tre progetti per una formazione di qualità'Fake nessun detective', il 'Caffè filosofico', 'Viaggio nella grammatica fantastica', 'Prevenire la violenza di genere', 'I care for me, for you', 'Edu cyber generation': sono alcune delle proposte, ... ansa.it