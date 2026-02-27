Stasera alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026 si svolgono i duetti e le cover, con la partecipazione di Bianca Balti, che torna sul palco. Durante la serata verrà inoltre consegnato un premio a Caterina Caselli. La manifestazione continua a coinvolgere il pubblico con esibizioni e riconoscimenti, mantenendo l’attenzione sulla scena musicale italiana.

SANREMO – La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è dedicata ai duetti e alle cover, la più attesa dal pubblico. Non si tratta di semplici reinterpretazioni, ma di un confronto diretto con la memoria collettiva della musica italiana e internazionale, in cui gli artisti devono misurarsi con brani già noti e ricchi di storia, cercando di imprimere loro una nuova lettura personale. Quest’anno la sera cover si distingue per accostamenti originali e collaborazioni trasversali, spaziando dai classici sanremesi alle hit pop globali, dagli standard internazionali ai brani d’autore italiani. “Stasera è la festa per eccellenza”, ha spiegato Carlo Conti durante la conferenza stampa di oggi, 27 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo: stasera cover e duetti. Torna Bianca Balti, premio a Caterina Caselli

Sanremo 2026, serata duetti: ospiti, scaletta, co-conduttori (il ritorno di Bianca Balti e il premio alla carriera a Caterina Caselli)Sanremo 2026 nella quarta serata, la gara delle cover che vedrà tutti e trenta i cantanti proporre successi del passato in compagnia di ospiti...

Scaletta quarta serata Sanremo 2026 coi 30 cantanti in gara con duetti e cover, torna anche Bianca BaltiAttesa per la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella di venerdì 27 febbraio, con cover e duetti, da cui .

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sanremo 2026, ecco i nomi dei 15 big in gara. Co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo; Sanremo 2026: la scaletta della terza serata, stasera torna il genovese Sayf; La seconda puntata del Festival; Sanremo 2026, scaletta terza serata: cantanti in gara, ospiti e conduttori di stasera.

Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la quarta serata: scaletta, cantanti e news. LIVE ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com

SANREMO | Bianca Balti stasera torna sul palco dell'Ariston. "L'ultimo anno è stato il più duro, il lutto della spensieratezza che non tornerà", ha detto la top model parlando del periodo della sua malattia. #ANSA x.com

Bianca Balti torna a Sanremo. Ma questa volta non è solo un ritorno. È una rinascita. Ha sfilato sulle passerelle più importanti del mondo. Ha incarnato per anni un’idea di bellezza potente, luminosa, perfetta. Il volto delle copertine. Il simbolo di un’estetica - facebook.com facebook