Festival di Sanremo Serena Brancale ancora tra i migliori Stasera i duetti e le cover

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale ha riscosso nuovamente consensi con la sua performance. La cantante barese ha presentato una cover molto sentita, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La serata si è concentrata sui duetti e sulle interpretazioni di brani noti, offrendo momenti di musica intensa e coinvolgente.

Serena Brancale si conferma tra i migliori anche nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L'artista barese ha convinto ancora una volta con la riproposizione del brano 'Qui con me', dedicato alla madre scomparsa.