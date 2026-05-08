‘MilleunaCover Sanremo’ stasera 8 maggio | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, venerdì 8 maggio, su Rai 1 va in onda la prima delle due puntate di 'MilleunaCover Sanremo'. Lo spettacolo propone un viaggio tra alcune delle canzoni più celebri della musica di tutti i tempi, con diversi ospiti che si alterneranno sul palco. La trasmissione si presenta come un omaggio alle grandi melodie del passato, reinterpretate in modo originale.

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 8 maggio, andrà in onda in prima serata su Rai 1 'Millaunacover Sanremo': un viaggio in due puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre. Le cover a Sanremo fanno la loro prima comparsa nel 2004. Ma è soltanto dal 2015, con la direzione artistica di Carlo Conti, che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#MilleUnaCover Sanremo Un viaggio in 2 puntate attraverso le più belle canzoni della musica di sempre riproposte a Sanremo dal 2015 a oggi Venerdì 8 e venerdì 15/5 in prima serata #Rai1 x.com