Emily Blunt e Stanley Tucci ricevono la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Durante una cerimonia ufficiale sulla Hollywood Walk of Fame, sono state consegnate le stelle a Emily Blunt e Stanley Tucci. Alla commemorazione hanno partecipato anche attori noti come Matt Damon, Meryl Streep e Robert Downey Jr. La manifestazione si è svolta in un contesto pubblico, attirando numerosi presenti e fotografi. Entrambi gli attori hanno posato davanti alle rispettive stelle, mentre i colleghi si sono uniti per le foto di rito.

Emily Blunt e Stanley Tucci hanno ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Presenti alla cerimonia anche Matt Damon, Meryl Streep, Robert Downey Jr., Dwayne Johnson e John Krasinski (marito della diva di Londra). I due attori si sono conosciuti 20 anni fa sul set de “Il diavolo veste Prada” (nelle sale in questi giorni con il sequel) e nel 2012 Tucci ha sposato la sorella di Blunt, Felicity. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emily Blunt e Stanley Tucci ricevono la stella sulla Hollywood Walk of Fame #emilyblunt and #stanleytucci receive side-By-side stars on the hollywood walk of fame Notizie correlate Hollywood celebra ‘Il Diavolo veste Prada 2’: doppia stella sulla Walk of Fame per Emily Blunt e Stanley TucciGiovedì 30 aprile 2026, Hollywood Boulevard 6930 ha vissuto un momento raro: due stelle gemelle, la 2. Leggi anche: Cinema, una stella per Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il legame dolcissimo tra Stanley Tucci ed Emily Blunt (non solo collega ma anche cognata); Svelate le stelle per Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Walk of Fame; Emily Blunt e Stanley Tucci ricevono la stella sulla Hollywood Walk of Fame; Emily Blunt alla première de Il diavolo veste Prada 2 a New York con l'abito birdy di Schiaparelli haute couture. Emily Blunt e Stanley Tucci conquistano la stella sulla Walk of Fame: pioggia di star alla cerimonia, ma il loro legame va oltre il successoLos Angeles celebra Emily Blunt e Stanley Tucci con una doppia stella sulla Walk of Fame: presenti Robert Downey Jr., Matt Damon e Dwayne Johnson e tanti altri. libero.it Svelate le stelle per Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Walk of FameNel film che racconta il mondo della moda Il diavolo veste Prada 2, Emily Blunt e Stanley Tucci recitano fianco a fianco e, ancora una volta insieme, a Hollywood hanno svelato le targhe a loro dedic ... ansa.it ScreenWeek Cinema & Serie. . 10 cose che forse non sapete su Emily Blunt, l'interprete di Emily Charlton in Il diavolo veste Prada 2 Il diavolo veste Prada 2 dal 29 aprile nei cinema italiani. #EmilyBlunt #funfacts #cc #screenweek #IlDiavoloVestePrada2 - facebook.com facebook