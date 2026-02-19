Una storia americana clamorosa e come si ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame?

Brendan Fraser si trova in Giappone per promuovere il suo nuovo film, dopo che la sua popolarità è cresciuta negli Stati Uniti. La sua presenza ha attirato numerosi fan e giornalisti, suscitando entusiasmo tra gli appassionati. Intanto, negli Stati Uniti, alcuni cittadini sono arrabbiati per le recenti decisioni politiche e sociali. Nelle strade di Hollywood, si discute su come si ottiene una stella sulla Walk of Fame, mentre in Italia un liceo si distingue per il suo approccio innovativo all’insegnamento. La situazione riflette la varietà di eventi che attraversano il globo.

Tra i film che escono in sala il principale è Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, sulla storia dell’uomo che negli anni ’70 tenne ostaggio per tre giorni un’altra persona per ottenere la scuse di chi lo aveva truffato, Domani interrogo, un film ambientato al liceo con Anna Ferzetti, e Rental Family, in cui Brendan Fraser in Giappone è un parente a noleggio. In più tutto per fare domanda per avere una stella sull’Hollywood Boulevard (cominciate a mettere da parte i soldi). In questa puntata parliamo di un presidente della Repubblica italiana che ha risolto tutti i problemi tranne i suoi, di morti viventi molto sensibili e di una scelta di marketing della Disney che le si è ritorta contro 🔗 Leggi su Ilpost.it

Franco Nero ottiene una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, felicità dell’attore per il riconoscimentoFranco Nero ha ottenuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood perché il suo talento ha lasciato un segno nel cinema internazionale.

