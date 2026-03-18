Il governo di Javier Milei ha annunciato l’uscita dell’Argentina dall’Organizzazione mondiale della sanità, seguendo l’esempio di Donald Trump. La decisione, comunicata a un anno dalla notifica ufficiale, riflette la volontà di mantenere piena sovranità sulle politiche sanitarie del Paese. La scelta è stata presa dal governo argentino senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa decisione.

A un anno dalla notifica formale, l’ Argentina ha ufficializzato l’uscita del Paese dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), decisa dal governo di Javier Milei. In base alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il recesso entra in vigore dodici mesi dopo la comunicazione ufficiale. L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Pablo Quirno su X, ricordando che la comunicazione era stata inviata il 17 marzo 2025 al segretario generale delle Nazioni Unite, depositario della Costituzione dell’Oms. Milei aveva annunciato la decisione nel febbraio 2025, citando profonde divergenze con l’organizzazione nella gestione della pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milei decide di uscire dall’Oms, come ha fatto Trump: “L’Argentina vuole piena sovranità sulle politiche sanitarie”

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