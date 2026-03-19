Argentina Milei ufficializza il ritiro dall’OMS

L’Argentina ha ufficialmente ritirato la propria adesione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il processo di recesso è stato avviato con una comunicazione ufficiale e ora è entrato in vigore dopo dodici mesi. La decisione riguarda la fine del rapporto tra il paese e l’OMS. Il recesso si è concretizzato senza ulteriori annunci pubblici da parte delle autorità argentine.

La decisione del Paese governato da Javier Milei è stata ufficializzata a un anno esatto di distanza dalla notifica formale inviata dal presidente di Buenos Aires al segretario generale delle Nazioni Unite, depositario della Costituzione dell’Oms. Il 17 marzo 2025 Milei aveva inviato la lettera nella quale comunicava la scelta di uscire dall’Oms: come previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il recesso è entrato in vigore dodici mesi dopo la comunicazione ufficiale. A rendere nota l’uscita definitiva dall’Oms è stato il ministro degli Esteri Pablo Quirno su X. Milei aveva annunciato la decisione nel febbraio 2025, citando profonde divergenze con l’organizzazione nella gestione della pandemia di Covid-19. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Argentina, Milei ufficializza il ritiro dall’OMS Articoli correlati L’Argentina segue gli Stati Uniti e ufficializza il ritiro dall’OMSL’Argentina ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’agenzia dell’ONU che si occupa di salute. Milei decide di uscire dall’Oms, come ha fatto Trump: “L’Argentina vuole piena sovranità sulle politiche sanitarie”A un anno dalla notifica formale, l’Argentina ha ufficializzato l’uscita del Paese dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), decisa dal... Contenuti utili per approfondire Argentina Milei ufficializza il ritiro... Temi più discussi: L’Argentina si ritira dall’Oms, il governo di Milei ufficializza la decisione; L’Argentina ufficializza l’uscita dall’Organizzazione mondiale della Sanità; Argentina, ufficiale il ritiro dall’OMS: Milei segue l'esempio di Trump; L’Argentina segue gli Stati Uniti e ufficializza il ritiro dall’OMS. L’Argentina si ritira dall’Oms, il governo di Milei ufficializza la decisioneL’Argentina è fuori dall’Organizzazione mondiale della Sanità. La decisione del Paese governato da Javier Milei è stata ufficializzata a un anno esatto di distanza dalla notifica formale inviata dal p ... tg24.sky.it Argentina, il governo ufficializza l'uscita dall'OmsL'Argentina ha ufficializzato l'uscita del Paese dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a un anno dalla notifica formale della decisione da parte del governo di Javier Milei. (ANSA) ... ansa.it 672 con il Barcellona. 115 con l'Argentina. 81 con l'Inter Miami. 32 con il PSG. Nella notte italiana, Lionel Messi ha segnato il suo 900° gol in carriera. Un altro (ennesimo) passo verso l'Olimpo. #Messi #InterMiami - facebook.com facebook Tyc Sports - #Argentina, #Palacios a sorpresa tra i convocati: la continuità trovata all' #Estudiantes ha convinto #Scaloni x.com