A Milano nasce un nuovo spazio dedicato all’arte e al design, inserito nel contesto della settimana dedicata alla cultura. Il progetto trasforma le Terme De Montel in un polo che unisce pratiche di benessere e attività artistiche, ampliando l’offerta culturale della città. L’intervento mira a creare un punto di incontro tra le diverse forme di espressione creativa, in un luogo che diventa protagonista nel panorama culturale meneghino.

Milano amplia la sua mappa culturale con un progetto che segna un’evoluzione significativa nel rapporto tra benessere e produzione artistica. Terme De Montel, già attiva nel dialogo con la città attraverso eventi e iniziative aperte al pubblico, inaugura in occasione della Milano Art Week e della Milano Design Week un nuovo capitolo del proprio percorso, e celebra il suo primo anniversario, dedicando parte degli spazi all’arte contemporanea e al design e confermandosi non solo luogo dedicato al benessere, ma anche piattaforma viva e in dialogo con il territorio. Un programma articolato di installazioni, mostre ed eventi che si svilupperà lungo tutto il 2026, con un respiro che ambisce a essere al tempo stesso cittadino e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terme De Montel: un nuovo polo culturale per Milano tra art e design week

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La stagione del risveglio è anche quella della cura: di sé, degli altri, dei momenti che contano. Buona Pasqua, da Terme De Montel. - facebook.com facebook