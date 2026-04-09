Goretzka Milan scatto dei rossoneri per il centrocampista | l’offerta per il colpo a parametro zero

Il Milan ha presentato un’offerta per il centrocampista tedesco, attualmente senza contratto, con l’obiettivo di portarlo in rosa a parametro zero. La società rossonera ha mostrato interesse per il giocatore e sta trattando con il suo entourage. Al momento, non sono state comunicate le cifre dell’accordo né i dettagli dell’offerta. La trattativa si svolge in modo riservato e non sono stati ancora definiti i tempi di chiusura.

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