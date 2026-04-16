Milan colpo Lewandowski | Tare avanza ma Furlani mette il freno

Il direttore sportivo del Milan ha incontrato l’agente di Lewandowski per parlare di un possibile trasferimento del calciatore. L’incontro si è svolto recentemente, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse. Nel frattempo, un altro dirigente ha avanzato una proposta, ma le trattative sono state frenate da un altro esponente della dirigenza. La questione rimane aperta e in evoluzione.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha avuto un incontro ravvicinato con Pini Zahavi, l’agente di Robert Lewandowski, per discutere del possibile trasferimento del bomber polacco. Nonostante il contatto diretto avvenuto durante una cena tra i due professionisti, la gestione economica della trattativa appare frenata dalla posizione di Giorgio Furlani, il CEO rossonero, che manifesta forti riserve sull’ingaggio di un calciatore che compirà 38 anni nel prossimo mese di agosto. La ricerca di un nuovo terminale offensivo per la stagione 2026-27 è diventata una priorità assoluta per la dirigenza milanista, spinta dalle evidenti difficoltà mostrate dagli attuali reparti offensivi durante l’attuale impegno agonistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, colpo Lewandowski: Tare avanza ma Furlani mette il freno BOMBA: LEWANDOWSKI AL MILAN! Trattative AVANZATISSIME! #lewandowski #milan Notizie correlate Calciomercato Milan, Tare a cena con l’agente di Lewandowski. Ma Furlani non lo vuoleIl Milan, alla ricerca di un centravanti per la finestra estiva di calciomercato, ha messo nel mirino - da tempo - Robert Lewandowski. Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve; Milan, si punta Lewandowski: l'opinione di Furlani; Lewandowski spacca il Milan: Allegri e Tare spingono, la posizione di Furlani; Tare a cena con l'agente di Lewandowski ma Furlani non è convinto: cosa frena l'ad del Milan. Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! Il direttore sportivo a cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone!Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! Il direttore sportivo a cena con l'agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! calcionews24.com Milan, scontro Tare-Furlani su Lewandowski: e spunta il nome di Simone Inzaghi se Allegri va in NazionaleNel Milan posizioni divergenti fra il ds Taree l'ad Furlani per Lewandowski: se Allegri va in Nazionale, c'è anche Simone Inzaghi per la panchina rossonera ... sport.virgilio.it Milan in campo alle 15, in stagione è successo solo una volta: ecco quando - facebook.com facebook #Biasin: " #Allegri resterebbe volentieri al #Milan, ma solo a una condizione. Ecco quale" #ACMilan #SempreMilan x.com