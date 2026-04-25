Il Milan sta valutando l’acquisto di Sven Mijnans, centrocampista dell’AZ Alkmaar, per rinforzare il reparto mediano. Il giocatore olandese ha un costo stimato e viene confrontato con altri profili come Reijnders, anche lui oggetto di interesse da parte del club rossonero. La società sta analizzando i numeri e le caratteristiche tecniche di Mijnans in vista di un possibile trasferimento.

Continuano le voci di calciomercato per il Milan. Il primo obiettivo per il centrocampo rossonero resta Leon Goretzka, in partenza a parametro zero dal Bayern Monaco. Il tedesco è un colpo per il presente, ma sappiamo che RedBird pensa anche al futuro e potrebbe investire su colpi più giovani. Nel mirino della dirigenza rossonera c'è stato per molto tempo André del Corinthians (trattativa al momento naufragata). Ora occhio a un altro nome: il Milan starebbe studiando anche un altro nome, quello di Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. Si ma chi è Sven Mijnans? Trequartista classe 2000 nato a Spijkenisse. Dal 2023 gioca con l'AZ Alkmaar. Mijnans ha come piede dominante il sinistro e ha come qualità principale quella di trovare i propri compagni con passaggi verticali molto interessanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco chi è e come gioca Mijnans: numeri, costo e il paragone con Reijnders

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