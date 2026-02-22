Leao Milan passi avanti per il rinnovo | il club lavora al prolungamento del portoghese le ultime

Leao, attaccante del Milan, ha mostrato segnali positivi durante le trattative per il rinnovo contrattuale. La società lavora intensamente per prolungare l’accordo, puntando a rafforzare il reparto offensivo. Nei prossimi giorni, il club incontrerà di nuovo gli agenti dell’atleta per definire i dettagli. La volontà di entrambe le parti sembra convergere verso un’intesa, mentre il Milan si concentra sulla partita contro il Parma.

Pulisic, il super eroe del Milan: segna come un bomber e il club lavora al rinnovoChristian Pulisic sta vivendo una stagione straordinaria con il Milan, diventando il capocannoniere del campionato con sette gol in poche partite.

Rinnovo Leao, mossa del Milan per il portoghese! L’indiscrezione sul suo futuro non lascia più dubbiIl Milan si prepara a rinnovare il contratto di Rafael Leao, puntando a consolidare il suo ruolo chiave nella squadra.

Argomenti discussi: Botta e risposta tra numeri 10. Leao replica a Nico Paz: a San Siro è pari tra Milan e Como.

Nico Paz castiga Maignan, Leao replica. Il pareggio fa sorridere l'InterLa cronaca, i voti e le pagelle del Fantacalcio di Milan-Como, recupero della 24° giornata di Serie A Enilive. fantacalcio.it

1-1 con il Como e il Milan scivola a -7 dall'InterAGI - Finisce 1-1 la sfida tra Milan e Como, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. Al gol di Nico Paz nel primo tempo, su clamoroso errore di Maignan, risponde Leao nella ripresa. I ro ... msn.com

Leao e Pulisic potrebbero tornare a formare la coppia offensiva del Milan nella sfida contro il Parma, con entrambi in cerca di un ritorno al gol

Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic