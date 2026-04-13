Un video che mostra un exchange tra un calciatore e un allenatore sta facendo il giro sui social. Il calciatore ha lanciato una provocazione all’allenatore, suscitando reazioni sui social media. Francesco Ordine ha commentato la vicenda, rispondendo alla provocazione e commentando la situazione. La discussione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori, creando un certo fermento tra tifosi e osservatori del calcio.

Al termine della trasferta contro il Como, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è lasciato andare a una battuta che non è piaciuta ai tifosi rossoneri. A difendere l'orgoglio del Milan ci ha pensato Francesco Ordine: il giornalista ha risposto alla provocazione del tecnico nerazzurro in un video pubblicato sui proprio profilo X. "Quella che ha fatto Chivu è una battuta, ci sta tranquillamente. Sapete come gli risponderei se fossi in Allegri? Gli direi: «Grazie». Perché battendo il Como e rifilandogli quattro pappine li ha tenuti a distanza di sicurezza a sei punti dal Milan. Questo risultato ha reso un po' meno amara la scoppola con l'Udinese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine non ci sta: “Caro Chivu, la classe non è acqua. Vi dico come gli risponderei se fossi Allegri”

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