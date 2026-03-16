Nella partita tra Lazio e Milan, terminata con il risultato di 1-0, il Milan subisce la sua terza sconfitta in campionato e vede svanire le speranze di scudetto. Durante l'incontro, si evidenziano errori di Estupinan e un Allegri che cambia volto alla squadra, modificando il suo stile di gioco. La vittoria della Lazio si concretizza con un gol decisivo, lasciando il Milan lontano dalla vittoria.

La domanda che lascia Lazio-Milan 1-0 è solo una: perché Massimiliano Allegri abbia deciso di cambiare completamente il modo di giocare dei rossoneri andando a prendere alto i biancocelesti e concedendo gli uno contro uno. La sensazione è che il solito Milan di questa stagione avrebbe vinto oggi, ma quella situazione, con un Pervis Estupinan che è tornato in versione disastrosa (mai andato via) ha portato alla sconfitta. Non è questione mentale, non è approccio né altro. Oggi il Milan dice addio allo Scudetto per scelte tattiche sbagliate, per la prima volta in questa stagione. Poi, certo, manca anche la prestazione di tutti: da Rafa Leao a Christian Pulisic, ormai sempre grandi assenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Colpa di Estupinan e Allegri, ha tradito se stesso! Lazio-Milan 1-0

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