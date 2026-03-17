Dopo la 29ª giornata di Serie A, la corsa al quarto posto si riduce a tre squadre: Roma, Juventus e Como. Queste tre formazioni sono ora le principali candidate a conquistare l’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla Champions League, rendendo il finale di campionato ancora più combattuto e incerto. La lotta tra queste squadre prosegue senza sosta, con obiettivi chiari e sfide da affrontare.

La corsa al quarto posto in Serie A entra nella sua fase più calda. Conclusa la 29ª giornata, la lotta per l’accesso alla UEFA Champions League si restringe a tre protagoniste: Roma, Juventus e la rivelazione Como. Roma, occasione persa e calendario in salita. Per i giallorossi il momento è delicato. Il pareggio per 3-3 contro la Juventus, segnato in extremis da Federico Gatti, ha rappresentato uno spartiacque: dal possibile +6 sui bianconeri al sorpasso subito in classifica, concretizzatosi dopo il crollo dei giallorossi contro i lariani. La squadra capitolina appare in difficoltà e in ritardo dal punto di vista fisico e mentale. Complice anche il doppio impegno europeo, la rosa di mister Gasp appare sfibrata e stanca: serve ricaricarsi per affrontare le ultime nove partire di una stagione che fin qui è stata più che positiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Corsa Champions, tre pretendenti per un solo posto: Roma, Juventus e Como

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