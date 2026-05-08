Secondo quanto riportato, l’Inter avrebbe deciso di investire 35 milioni di euro per completare rapidamente un’operazione di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. La squadra nerazzurra si prepara così a tornare a trattare con il Sassuolo, dopo un campionato in cui la formazione emiliana si è distinta. La trattativa, che si sarebbe accelerata negli ultimi giorni, riguarda presumibilmente un trasferimento di un giocatore chiave.

L’Inter dovrebbe tornare a far spesa in casa del Sassuolo, protagonista di un gran campionato. Come rivelato da Calciomercato.it, infatti, i nerazzurri hanno una intesa di massima per il difensore bosniaco ex Juve Tarik Muharemovic. Ai bianconeri, come da accordi, finirebbe il 50% del prezzo di cessione. Muharemovic non è il solo giocatore della squadra di Grosso che interessa all’Inter. I fari di Ausilio e sono sono puntati anche su Ismael Kone, centrocampista ivoriano naturalizzato canadese. Il classe 2002 è stato una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Il Sassuolo lo ha strappato al Marsiglia (fra i due club c’è un forte legame) l’estate scorsa, esercitando poi il riscatto a inizio 2026.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan e Inter, 35 milioni per chiudere subito l’operazione: i dettagli

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