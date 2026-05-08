Milan e Inter 35 milioni per chiudere subito l’operazione | i dettagli
Secondo quanto riportato, l’Inter avrebbe deciso di investire 35 milioni di euro per completare rapidamente un’operazione di mercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. La squadra nerazzurra si prepara così a tornare a trattare con il Sassuolo, dopo un campionato in cui la formazione emiliana si è distinta. La trattativa, che si sarebbe accelerata negli ultimi giorni, riguarda presumibilmente un trasferimento di un giocatore chiave.
L’Inter dovrebbe tornare a far spesa in casa del Sassuolo, protagonista di un gran campionato. Come rivelato da Calciomercato.it, infatti, i nerazzurri hanno una intesa di massima per il difensore bosniaco ex Juve Tarik Muharemovic. Ai bianconeri, come da accordi, finirebbe il 50% del prezzo di cessione. Muharemovic non è il solo giocatore della squadra di Grosso che interessa all’Inter. I fari di Ausilio e sono sono puntati anche su Ismael Kone, centrocampista ivoriano naturalizzato canadese. Il classe 2002 è stato una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno. Il Sassuolo lo ha strappato al Marsiglia (fra i due club c’è un forte legame) l’estate scorsa, esercitando poi il riscatto a inizio 2026.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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