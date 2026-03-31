Un calciatore ha cambiato squadra passando dal Milan all’Inter e poi tornando al Milan, con una cifra di 25 milioni di euro per il trasferimento. La sua presenza potrebbe risultare utile anche per la lista Champions di entrambe le squadre. La trattativa si è conclusa con un pagamento di 25 milioni, confermando il cambio di maglia e le operazioni di mercato tra le due società.

Dal Milan all’Inter, dall’Inter al Milan seppur non direttamente. A volte ritornano, come potrebbe essere il suo caso. Quando? Ovviamente nel prossimo calciomercato estivo, con i rossoneri chiamati a una campagna di rafforzamento importante in vista del ritorno in Champions. Ad Allegri andrà allungata una rosa un po’ ovunque, partendo dal reparto arretrato. Il tecnico livornese vuole anzittutto un centrale forte e di esperienza: il nome è quello di Mario Gila, con sfida all’Inter che può essere vinta grazie al fattore Tare. Il Ds milanista lo portò alla Lazio nel 2022 e ora punta a portarlo a Milanello. L’affare può chiudersi sui 1820 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dal Milan all’Inter e poi di nuovo al Milan: 25 milioni per chiudere

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