A Milano si apre una nuova fase dopo il conflitto tra l'allenatore e il dirigente della squadra. La discussione si è intensificata nelle ultime settimane, con alcune decisioni di mercato prese senza il consenso dell’allenatore. Sono stati acquistati alcuni giocatori contro le sue indicazioni, portando a tensioni che sembrano ormai irrisolvibili. Tra le ipotesi future, si valutano nomi come Xabi Alonso e un tecnico italiano.

? Punti chiave Perché lo scontro tra Allegri e Furlani è diventato insanabile?. Chi sono i giocatori acquistati contro il volere dell'allenatore?. Come può il Milan accaparrarsi Xabi Alonso se preferisce il Chelsea?. Quali sono le reali possibilità di un ritorno di Vincenzo Italiano?.? In Breve Scontro Allegri-Furlani causato da dissenso tecnico su acquisti effettuati dalla società.. Xabi Alonso è oggetto di colloqui avanzati con il Chelsea inglese.. Vincenzo Italiano è già stato monitorato prima della firma di Allegri.. Risultati negativi mettono a rischio la qualificazione alle coppe europee.. Il Milan valuta Xabi Alonso e Vincenzo Italiano come sostituti di Massimiliano Allegri dopo il deterioramento dei rapporti con Giorgio Furlani, mentre la lotta per la Champions League entra nel finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, crisi Allegri-Furlani: si ipotizzano Xabi Alonso e Italiano

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