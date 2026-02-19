Xabi Alonso, ex tecnico del Real Madrid, è stato recentemente contattato da un’altra società di calcio. La squadra, desiderosa di cambiare rotta, ha deciso di proporre un incarico a Alonso dopo aver esonerato il precedente allenatore. La trattativa si concentra sulle prossime settimane, mentre il nome dell’allenatore spagnolo continua a circolare tra gli addetti ai lavori. La squadra spera di convincere Alonso a firmare un nuovo contratto e riprendere così il suo percorso da allenatore. La decisione finale potrebbe arrivare a breve.

Esonerato dal Real Madrid per i risultati non soddisfacenti raccolti con le merengues, Xabi Alonso è stato subito contattato da un’altra squadra, pronta ad affidargli la guida tecnica della squadra. Offerta una panchina a Xabi Alonso (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da RMC Sport, il Marsiglia avrebbe provato a contattare Xabi Alonso per affidargli la propria panchina ottenendo un rifiuto da parte del tecnico spagnolo. Un tentativo che sarebbe avvenuto già prima dell’esonero di Roberto De Zerbi con Benatia, ex compagno di squadra di Xabi Alonso, che avrebbe provato a contattarlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina a Xabi Alonso, contattato l’ex tecnico del Real Madrid

