Verso Milan-Como occhio al secondo tempo | i numeri sorridono ad Allegri ma i lariani cercano riscatto

Tra poche ore, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo, in un 'San Siro' sold-out per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Il recupero della 24^ giornata di Serie A rappresenta una grossa occasione per entrambe le squadre. Il Diavolo ha l'opportunità di consolidare il posto Champions, dare continuità alle ultime due vittorie esterne con Bologna e Pisa, ma soprattutto di riavvicinarsi all'Inter capolista a -5. I lariani vogliono subito riscattarsi dopo l'ultima sconfitta casalinga con la Fiorentina e battere i rossoneri per prendersi una 'rivincita' del match d'andata, finito 1-3 per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida.

Allegri a Milan TV: Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, ma dovevamo avere più pazienza prima

