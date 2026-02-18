Verso Milan-Como occhio al secondo tempo | i numeri sorridono ad Allegri ma i lariani cercano riscatto
Il Milan affronta il Como con il chiaro obiettivo di ottenere tre punti fondamentali. I numeri dimostrano che i rossoneri migliorano nella ripresa, mentre i lariani vogliono riscattarsi dopo due partite senza vittoria. Allegri punta sulla forza dei suoi nel secondo tempo, ma il Como si prepara a reagire con determinazione. La partita si avvicina e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. I tifosi sono in attesa di un match deciso fino all’ultimo minuto.
Tra poche ore, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo, in un 'San Siro' sold-out per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Il recupero della 24^ giornata di Serie A rappresenta una grossa occasione per entrambe le squadre. Il Diavolo ha l'opportunità di consolidare il posto Champions, dare continuità alle ultime due vittorie esterne con Bologna e Pisa, ma soprattutto di riavvicinarsi all'Inter capolista a -5. I lariani vogliono subito riscattarsi dopo l'ultima sconfitta casalinga con la Fiorentina e battere i rossoneri per prendersi una 'rivincita' del match d'andata, finito 1-3 per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida.
Allegri a Milan TV: Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, ma dovevamo avere più pazienza prima
Verso Milan-Como, Allegri: Dovremo giocare una partita ordinata, con loro rischi di fare brutta figuraIn vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa ... milannews.it
Verso Milan-Como, Allegri mette i paraocchi alla squadra. Le ultime da MilanelloBisogna andare molto cauti, sia in testa che in fondo alla classifica. Noi non dobbiamo assolutamente avere dispendio di energie in quelli che sono fattori esterni. In questo momento ci ... milannews.it
LIVE MN - Verso Milan-Como: si rivede Jashari a centrocampo, in avanti la coppia Nkunku-Leao x.com
VERSO MILAN-COMO: GIOCA NKUNKU CON LEAO Problema fisico per Ruben Loftus-Cheek che non potrà quindi partire titolare stasera contro il Como: al suo posto in attacco ci sarà Christopher Nkunku che farà coppia con Rafael Leao. Lo riferisce Sky. facebook