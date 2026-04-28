Mercato Milan occasione Ake | possibile addio al Manchester City in estate Ultime

Il mercato del Milan si concentra sul possibile trasferimento di Nathan Aké dal Manchester City. Il difensore potrebbe lasciare il club inglese in estate per cercare più spazio in un’altra squadra. I dirigenti rossoneri stanno seguendo da vicino la situazione, dopo aver già preso in considerazione il giocatore durante la sessione di gennaio. Tare e Allegri sono informati sulle evoluzioni di questa trattativa.

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