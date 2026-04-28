Mercato Milan occasione Ake | possibile addio al Manchester City in estate Ultime
Il mercato del Milan si concentra sul possibile trasferimento di Nathan Aké dal Manchester City. Il difensore potrebbe lasciare il club inglese in estate per cercare più spazio in un’altra squadra. I dirigenti rossoneri stanno seguendo da vicino la situazione, dopo aver già preso in considerazione il giocatore durante la sessione di gennaio. Tare e Allegri sono informati sulle evoluzioni di questa trattativa.
Dybala e il Boca Juniors, suggestione viva per il futuro? L’argentino svela: «Nel calcio può succedere di tutto» Doumbia, ascesa travolgente: da un milione all’AlbinoLeffe a oltre 15 milioni. Venezia sogna la A Infortunati Bologna, stop per Joao Mario: stiramento al femorale. Casale e Bernardeschi in gruppo, le ultime su Dallinga Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIA Neymar verso il Mondiale? La frase di Ancelotti fa esplodere l’entusiasmo: «Certo, ovviamente» Calciomercato Juve, accelerata prima del Mondiale: i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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