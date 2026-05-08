Oggi il mondo del calcio celebra i 66 anni di Franco Baresi, figura indimenticabile per il Milan. Nel corso della sua carriera ha indossato per molti anni la maglia rossonera, diventando un punto di riferimento nel settore difensivo. La sua presenza in campo e il suo contributo sono stati riconosciuti come fondamentali per il successo del club nel corso degli anni. La ricorrenza porta a riflettere sulla lunga carriera e sull’impatto che ha avuto nel mondo del calcio.

Spendere alcune parole su Franco Baresi non è mai facile, proprio perchè si sta parlando di un grandissimo pezzo di storia del Milan. Arrivato nel settore giovanile rossonero da giovanissimo, l'ex capitano del diavolo ha dedicato tutta la sua carriera calcistica solamente a due colori, il rosso e il nero, divento una vera e propria leggenda. La sua classe e la sua forte leadership hanno reso Baresi un vero e proprio punto di riferimento per il calcio mondiale. Un difensore elegante e moderno al tempo stesso, capace di guidare la meglio la squadra verso nuove vittorie. Oggi, venerdì 8 maggio, siamo qui per celebrare i 66 anni del 'Piscinin'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Baresi compie 66 anni: auguri al difensore che ha cambiato la storia del calcio

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Si parla di: Franco Baresi, il compleanno della leggenda: 66 anni di un mito rossonero.; ? 66 volte grazie, Capitano. Auguri a @FBaresi, simbolo eterno del #Milan. Oggi festeggiamo la sua leggenda.

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