Nel Milan Derby, un episodio di 80 secondi ha segnato una svolta decisiva, portando il Milan alla conquista della vittoria. Durante questa breve finestra temporale, Estupinan ha segnato un gol che ha determinato l’esito della partita, cambiando le sorti del match e influenzando la storia recente del calcio milanese. È stato un momento chiave che ha lasciato il segno nel derby.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Milano, Italia – 8 marzo: Pervis Estupinan segna il primo gol per l’AC Milan durante la partita di Serie A tra AC Milan e Inter allo Stadio Giuseppe Meazza. Questo incontro si è rivelato cruciale per le aspirazioni dei rossoneri, che hanno ottenuto una vittoria per 1-0 nel prestigioso Derby della Madonnina. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) La partita, infuocata come sempre, si è decisa in un momento critico: un intervallo di 80 secondi durante il quale l’Inter avrebbe potuto cambiare il corso del match. La... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan Derby: 80 secondi che hanno cambiato la storia del calcio milanese.

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