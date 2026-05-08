Un nuovo libro dedicato alle migrazioni mette in discussione ventidue miti comuni, cercando di offrire un quadro più preciso e oggettivo. L’autrice affronta temi come i flussi migratori, le percezioni pubbliche e le implicazioni legali, senza ricorrere a generalizzazioni o giudizi. Il testo si propone di superare le divisioni politiche, presentando dati e analisi che mostrano una realtà complessa, spesso semplificata dai discorsi pubblici.

di Claudia De Martino In un bellissimo libro intitolato Migrazioni. La verità oltre le ideologie, dati alla mano (Einaudi, 2024), il sociologo e geografo olandese Hein de Haas spiega chiaramente a un pubblico generalista i risultati del suo lavoro di ricerca Demig (Componenti della migrazione internazionale), condotto all’Università di Oxford. Lo fa attraverso un linguaggio semplice e pulito che arriva anche al lettore meno esperto, attraverso lo smascheramento di 22 “miti” sull’immigrazione che potenzialmente sorprenderanno i lettori di entrambe le sponde politiche. Il primo luogo comune è che le migrazioni internazionali abbiano raggiunto un livello senza precedenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migrazioni, la verità oltre le ideologie: ventidue miti da sfatare che superano le divisioni politiche

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