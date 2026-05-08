Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol al Riverside Stadium

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton al Riverside Stadium. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano i Southampton come favoriti per il passaggio del turno. La sfida è considerata molto combattuta e si prevede che almeno tre gol vengano segnati durante l'incontro. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo in questa prima fase della competizione.

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Il Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per il passaggio del turno, partono con i leggeri favori del pronostico. E’ stata una stagione particolare quella del club con sede nella città della South Coast britannica, e per certi versi esaltante,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Middlesbrough-Southampton (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol al Riverside Stadium
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