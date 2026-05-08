Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol al Riverside Stadium

Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton al Riverside Stadium. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano i Southampton come favoriti per il passaggio del turno. La sfida è considerata molto combattuta e si prevede che almeno tre gol vengano segnati durante l'incontro. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo in questa prima fase della competizione.

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