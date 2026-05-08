Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol al Riverside Stadium
Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton al Riverside Stadium. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano i Southampton come favoriti per il passaggio del turno. La sfida è considerata molto combattuta e si prevede che almeno tre gol vengano segnati durante l'incontro. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo in questa prima fase della competizione.
Il Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per il passaggio del turno, partono con i leggeri favori del pronostico. E’ stata una stagione particolare quella del club con sede nella città della South Coast britannica, e per certi versi esaltante,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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