Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton, che apre un confronto molto combattuto. I Saints sono considerati favoriti dai bookmaker per passare il turno, secondo le quote disponibili, mentre il Middlesbrough cerca di ottenere una vittoria casalinga. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le scelte di formazione dei due allenatori per questa sfida di inizio round.

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Il Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per il passaggio del turno, partono con i leggeri favori del pronostico. E’ stata una stagione particolare quella del club con sede nella città della South Coast britannica, e per certi versi esaltante,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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