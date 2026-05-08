Middlesbrough-Southampton sabato 09 maggio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 9 maggio 2026 alle 13:30 si gioca la partita tra Middlesbrough e Southampton, che apre un confronto molto combattuto. I Saints sono considerati favoriti dai bookmaker per passare il turno, secondo le quote disponibili, mentre il Middlesbrough cerca di ottenere una vittoria casalinga. Le formazioni sono state annunciate e si attendono le scelte di formazione dei due allenatori per questa sfida di inizio round.

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Il Middlesbrough ospita il Southampton nel primo round di un confronto molto serrato nel quale i Saints, in base alle quote offerte dai bookmaker per il passaggio del turno, partono con i leggeri favori del pronostico. E’ stata una stagione particolare quella del club con sede nella città della South Coast britannica, e per certi versi esaltante,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Middlesbrough-Southampton (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Liverpool-Chelsea (sabato 09 maggio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronosticiLiverpool e Chelsea sono reduci da una sconfitta nel turno precedente, rispettivamente per 3-2 a Old Trafford e per 3-1 in casa contro il Nottingham... Stoccarda-Leverkusen (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 32 di Bundesliga e la sfida di cartello tra Stoccarda e Leverkusen potrebbe già assegnare con una giornata d’anticipo l’ultimo posto... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pronostico Middlesbrough-Southampton: analisi e probabili formazioni 09/05/2026 Championship; Southampton vs Middlesbrough | EFL Championship | risultati in diretta; Southampton-Ipswich Town 2-2: padroni di casa fuori dalla corsa per la promozione diretta, Millwall e Boro ancora in gioco; Championship: dramma finale per il Wrexham, Ryan Reynolds fuori dai play-off. Potevamo farci mancare la spy story prima di Middlesbrough-Southampton Chiaro che no! Sabato si gioca la semifinale di andata dei play-off di Championship e oggi secondo il DailyMail il Boro avrebbe beccato un presunto analista dei Saints nascosto in u x.com L’ULTIMO POSTO IN PREMIER LEAGUE SI DECIDE LIVE SU CRONACHE! Coventry e Ipswich sono già promosse in Premier League, ma c’è ancora un posto da decidere: se lo giocheranno Hull City, Milwall, Middlesbrough e Southampton. Come vuole la tr - facebook.com facebook