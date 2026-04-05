Swansea-Middlesbrough lunedì 06 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno tre gol sono probabili

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 18:30 si giocherà la sfida tra Swansea e Middlesbrough. Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro partite e aver perso uno scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough si trova fuori dalla zona di promozione diretta. La squadra avrà sei partite residue per cercare di rientrare nella posizione che permette di accedere ai playoff. Sono attesi almeno tre gol nella partita.

Dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough è uscito dalla zona di promozione diretta e ora dovrà cercare di riprenderla nelle sei giornate che mancano alla fine della stagione regolare. Lo Swansea però dovrebbe sapere che la crisi degli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol sono probabili Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiDopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate, e aver perso lo scontro diretto contro il Millwall venerdì sera, il Middlesbrough... Sheffield United-Middlesbrough (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:01): formazioni, quote, pronostici. Almeno tre gol a Bramall LaneGrande sfida in questo “Monday Night”, tra due squadre che sono separate da valori tecnici ben meno ampi di quelli che esprime la classifica. Argomenti più discussi: Pronostico Swansea City-Middlesbrough: analisi e probabili formazioni 06/04/2026 Championship; Swansea City v Middlesbrough: top-half bid meets promotion play-off drive; Swansea City vs Middlesbrough Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Championship 06-04-2026; Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Swansea-Middlesbrough (lunedì 06 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/JQnH4cC #scommesse #pronostici x.com Championship: il Coventry vince in Galles nel posticipo e scappa a undici punti sul terzo posto FULL TIME Swansea City 0-3 Coventry City Matt Grimes ha segnato contro il suo vecchio club, trascinando il Coventry City verso un altro passo impor facebook