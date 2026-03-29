Supplenze docenti 2026 come avverranno le convocazioni dalle GPS

Durante un'intervista trasmessa su una piattaforma online il 17 marzo 2026, è stata affrontata la procedura di convocazione dei docenti dalle graduatorie provinciali per le supplenze. La discussione ha visto la partecipazione di un’esperta del settore scolastico, che ha spiegato i passaggi e le modalità previste per le chiamate dei supplenti.

Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata discussa una questione rilevante relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze. Un focus particolare è stato posto su cosa accade dopo la chiusura delle operazioni per l’inoltro dell’istanza GPS e sui passaggi successivi previsti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze docenti 2026: ecco come funzionerà l’algoritmo da GPS e la nomina dalle graduatorie di istituto [LO SPECIALE]Supplenze docenti 202627: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di... Docenti con supplenze brevi, come si valuta il servizio nelle GPS 2026. Scarica la BOZZANel question time del 26 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto dell’Anief, è stato affrontato... Contenuti e approfondimenti su Supplenze docenti Temi più discussi: Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026; Conferma docente di sostegno a.s. 2026/27: destinatari, criteri e modalità; Conferma supplente di sostegno a richiesta delle famiglie: indicazioni su procedure e tempistiche 2026/2027; Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2026/2027. Supplenze sul sostegno: il Ministero punta sulla continuità didattica. Ecco le nuove regole per il 2026/27Le supplenze sul sostegno sono fondamentali per il percorso formativo. Scopri le nuove modalità operative del Ministero dell'Istruzione. informazionescuola.it Mobilità docenti, come si inserisce il 2025/26 nella domanda per indicare la conclusione del vincolo triennale?Mobilità docenti, la domanda si presenta su Istanze online fino al 2 aprile. Uno dei quesiti ricorrenti riguarda l'anno scolastico 2025/26. Risponde Paolo Pizzo segretario nazionale di UIL Scuola RUA ... orizzontescuola.it https://www.tvprato.it/docenti-di-sostegno-tappabuchi-per-le-supplenze-la-uil-cosi-si-colpisce-la-scuola-inclusiva/ - facebook.com facebook Supplenze docenti 2026/27: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa preved… x.com