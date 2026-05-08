Le previsioni meteorologiche segnalano un aumento significativo delle temperature all'inizio della settimana. Le massime sono previste in salita, portando condizioni più calde rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime aumenteranno in molte zone, mentre le minime rimarranno più stabili. Si attendono giornate caratterizzate da tempo soleggiato e clima più mite, con poche precipitazioni previste nella maggior parte delle regioni.

All’inizio della prossima settimana i venti caldi africani si intensificheranno, favorendo condizioni atmosferiche dal sapore pienamente estivo, ancora una volta segnatamente al Sud.Mentre Puglia, Basilicata e gran parte della Calabria continueranno a registrare valori intorno ai 30°C, sarà la Sicilia a conquistare il primato dell’area più calda d’Italia. Entro Martedì 12 Maggio, come si nota dalla mappa delle temperature massime previste, le colonnine di mercurio potrebbero raggiungere addirittura picchi di 34°C nelle zone interne dell’Isola.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, temperature in forte rialzo ad inizio settimana

Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

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