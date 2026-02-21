Meteo in Umbria | fine settimana di sole e temperature in rialzo In arrivo l’anticiclone subtropicale

L’anticiclone subtropicale ha portato un clima più stabile in Umbria, mettendo fine alle settimane di pioggia intensa e alluvioni locali. Le precipitazioni continue avevano causato allagamenti e danni alle campagne, ma ora il cielo si apre e le temperature aumentano. Questo cambiamento offre una pausa alle popolazioni colpite, che potranno dedicarsi alle attività all’aperto. Il fine settimana si preannuncia soleggiato, con massime che superano i 20 gradi.

Una tregua dalla pioggia. Dopo settimane caratterizzate da piogge abbondanti e record di precipitazioni, l’Umbria si prepara a vivere una fase di tregua atmosferica. Il fine settimana e l'inizio della prossima settimana vedranno un deciso miglioramento grazie all’arrivo di un potente anticiclone. Secondo le previsioni del Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria, la giornata di oggi, sabato 21 febbraio, si presenterà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso a causa di velature in transito, ma con un progressivo rasserenamento già dal pomeriggio. I venti saranno moderati da nord-est, tendenti a calmarsi in serata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Milano cambia faccia: arriva l’anticiclone, weekend di sole e temperature in rialzo dopo la settimana di maltempo.Milano vive un momento di svolta grazie all’arrivo di un anticiclone che porta sole e temperature più alte, dopo sette giorni di pioggia incessante.

Meteo, a Palermo sole fino alla fine della settimana e temperature stabiliFino alla fine della settimana, Palermo godrà di giornate soleggiate e temperature stabili grazie a un vasto campo di alta pressione che interesserà l’Europa centro-meridionale, Italia e Sicilia.

