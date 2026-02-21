Meteo in Umbria | fine settimana di sole e temperature in rialzo In arrivo l’anticiclone subtropicale
L’anticiclone subtropicale ha portato un clima più stabile in Umbria, mettendo fine alle settimane di pioggia intensa e alluvioni locali. Le precipitazioni continue avevano causato allagamenti e danni alle campagne, ma ora il cielo si apre e le temperature aumentano. Questo cambiamento offre una pausa alle popolazioni colpite, che potranno dedicarsi alle attività all’aperto. Il fine settimana si preannuncia soleggiato, con massime che superano i 20 gradi.
Una tregua dalla pioggia. Dopo settimane caratterizzate da piogge abbondanti e record di precipitazioni, l’Umbria si prepara a vivere una fase di tregua atmosferica. Il fine settimana e l'inizio della prossima settimana vedranno un deciso miglioramento grazie all’arrivo di un potente anticiclone. Secondo le previsioni del Centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria, la giornata di oggi, sabato 21 febbraio, si presenterà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso a causa di velature in transito, ma con un progressivo rasserenamento già dal pomeriggio. I venti saranno moderati da nord-est, tendenti a calmarsi in serata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
