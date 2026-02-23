Meteo ultima settimana di febbraio tra sole e temperature in rialzo | Messina torna a risplendere

Il cielo di Messina si illumina grazie all’arrivo di un’alta pressione subtropicale che porta giornate di sole e temperature in aumento. Questa situazione, causata dall’affermazione di masse d’aria più calde sul Mediterraneo, fa risplendere la città e favorisce condizioni ideali per le attività all’aperto. Le previsioni indicano una settimana caratterizzata da giornate soleggiate e clima mite, con il termometro che salirà ulteriormente nei prossimi giorni.

Dopo tanta pioggia, l’anticiclone sub tropicale regala giornate serene sulla città e la provincia, con cieli limpidi, qualche foschia mattutina e massime fino a 16-17°C L'arrivo dell'alta pressione sub tropicale sull'Italia meridionale inaugura un periodo di tempo stabile e con condizioni prevalentemente soleggiate sull'Isola. Sono le previsioni per Messina e provincia del meteorologo Carlo Migliore di 3BMeteo. Secondo l'esperto “sulla città di Messina l'anticiclone non avrà rivali per tutta la settimana e dunque fino al prossimo weekend sole prevalente e rischio di pioggia pari a zero”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Meteo in Umbria: fine settimana di sole e temperature in rialzo. In arrivo l’anticiclone subtropicaleL’anticiclone subtropicale ha portato un clima più stabile in Umbria, mettendo fine alle settimane di pioggia intensa e alluvioni locali.

Settimana di sole pieno in Friuli: alta pressione e temperature in rialzoUna settimana di sole pieno e temperature in aumento caratterizzerà il Friuli Venezia Giulia, grazie a un sistema di alta pressione che garantirà condizioni di stabilità e cieli limpidi per quattro giorni consecutivi.

