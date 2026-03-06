Meteo le previsioni in Campania per venerdì 6 marzo 2026

Per venerdì 6 marzo 2026 in Campania si prevede un andamento meteorologico caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto in mattinata. Nel corso della giornata, la nuvolosità dovrebbe diminuire gradualmente, portando cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata. Non sono previste precipitazioni lungo tutto l’arco della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 6 marzo 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2588m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

#Meteo #Sardegna #6marzo - Cielo coperto con precipitazioni moderate su gran parte dei settori. Venti generalmente moderate e mari molto mossi. Temperature medie comprese tra 13 e 14°C. x.com