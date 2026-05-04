Nel centro storico di Genova sono state scritte delle frasi con insulti rivolti agli alpini, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. La leader di un partito ha chiesto pubblicamente che un esponente del partito si dissoci dalle scritte. Nessun’altra dichiarazione è stata rilasciata al momento. La polizia sta verificando l’autenticità e le responsabilità delle scritte apparse in quella zona.

“Alpini e militari molestie seriali”, “Attenzione Alpini molestatori in città”, “Remigriamo gli Alpini”: sono solo alcune delle scritte che sono comparse nel centro storico di Genova contro l’Adunata Nazionale degli Alpini che arriverà a Genova dall’8 al 10 maggio. E la polemica è subito esplosa. Dagli atti vandalici il dibattito si è rapidamente spostato sul piano politico, tra accuse al centrosinistra e richieste alla maggioranza di prendere le distanze dalle scritte. Dal centrodestra arrivano attacchi alla giunta che, martedì scorso, ha bocciato un ordine del giorno proposto dalla Lega contro le accuse di “mascolinità tossica” rivolte all’adunata da un collettivo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, scritte con insulti agli alpini. FdI: “Salis si dissoci”

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