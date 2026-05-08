Leo Messi ha commentato la sua rivalità con Cristiano Ronaldo, definendola una “bellissima rivalità sportiva” e una cosa naturale nel calcio. La discussione è avvenuta durante un’intervista con il giornalista argentino Pollo Álvarez, in cui il calciatore ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto tra i due campioni e il loro percorso professionale. La rivalità tra i due attaccanti ha attirato l’attenzione di molti appassionati negli ultimi anni.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Elezioni FIGC: Malagò in vantaggio su Abete, oggi l’incontro decisivo con la Lega Pro. Svelati i prossimi passi Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Messi parla di Cristiano Ronaldo: «Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva. Qualcosa di naturale nel mondo del calcio»

Notizie correlate

Messi: “Con Ronaldo una bellissima rivalità sportiva, ci siamo sempre rispettati”Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla rivalità con Cristiano Ronaldo, che ha segnato gli ultimi vent’anni di calcio.

Il pubblico canta "Messi, Messi!", la reazione di Cristiano Ronaldo fa discuterePartita tesissima quella tra Al-Shabab e Al Nassr, finita poi 4-2 per quest'ultima formazione.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno perso milioni di follower su Instagram da un giorno all'altro: il motivo; Tecnicamente migliore di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: Neymar riceve il sostegno per i Mondiali dalla leggenda brasiliana Cafu; Chi ha fatto più gol in una singola edizione di Champions?.

Messi: Con Ronaldo una bellissima rivalità sportiva, ci siamo sempre rispettatiLionel Messi ha parlato della rivalità sportiva con Cristiano Ronaldo, che ha segnato gli ultimi vent'anni di calcio. ilnapolista.it

Messi su Cristiano Ronaldo: Nulla di personale, solo rivalità sportivaLeo Messi ha parlato della rivalità con Cristiano Ronaldo a Pollo Alvarez, giornalista argentino: «Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva». calciomercato.com