Ronaldo provocato dagli spalti con un coro su Messi | il portoghese non ci sta e reagisce infastidito
Durante la partita tra l'Al Nassr e un’altra squadra, i tifosi sugli spalti hanno intonato un coro rivolto a Messi, provocando una reazione visibile di fastidio da parte di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, presente in campo, ha mostrato segni di disagio e ha risposto alle provocazioni con un gesto e un’espressione evidente di irritazione. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra i sostenitori e i giocatori in campo.
Cristiano Ronaldo risponde infastidito al coro provocatorio che gli hanno riservato dagli spalti durante la partita con l'Al Nassr. Il portoghese reagisce e poi viene fermato da un avversario.🔗 Leggi su Fanpage.it
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