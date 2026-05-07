Ronaldo provocato dagli spalti con un coro su Messi | il portoghese non ci sta e reagisce infastidito

Durante la partita tra l'Al Nassr e un’altra squadra, i tifosi sugli spalti hanno intonato un coro rivolto a Messi, provocando una reazione visibile di fastidio da parte di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, presente in campo, ha mostrato segni di disagio e ha risposto alle provocazioni con un gesto e un’espressione evidente di irritazione. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra i sostenitori e i giocatori in campo.

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