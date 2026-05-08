Merz l’antieuropeista ostacola Unicredit
Un politico con posizioni euroscettiche ha recentemente criticato la gestione di un’importante banca europea, accusando un’altra istituzione di trattare in modo scorretto una banca tedesca. La conversazione si è concentrata sulla questione delle relazioni tra le banche europee e sulla percezione di ingerenze o comportamenti poco trasparenti. La discussione ha acceso un dibattito sulle modalità di collaborazione tra le istituzioni finanziarie dell’Unione Europea.
Quando i gioielli sono «suoi», il cancelliere si scopre sovranista: «Non è questo il modo di trattare Commerzbank». E schiera in difesa la «Cassa depositi e prestiti» tedesca. Intanto l’istituto italiano cede al pressing dell’Ue e vende le attività russe. Gli italiani in Germania possono fare gli operai, i manovali, i cuochi e negli ultimi anni perfino i ristoratori e i medici. Ma non possono fare i banchieri. Sulle banche non si passa. Unicredit ha lanciato un’offerta pubblica su Commerzbank, ma governo e sindacati non ne vogliono sentire parlare e per fermare gli italiani sta per entrare in campo anche la Cdp tedesca. Alla faccia delle regole Ue e del semaforo verde della Bce, oltre che della famosa reciprocità europea.🔗 Leggi su Laverita.info
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