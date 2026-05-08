Un politico con posizioni euroscettiche ha recentemente criticato la gestione di un’importante banca europea, accusando un’altra istituzione di trattare in modo scorretto una banca tedesca. La conversazione si è concentrata sulla questione delle relazioni tra le banche europee e sulla percezione di ingerenze o comportamenti poco trasparenti. La discussione ha acceso un dibattito sulle modalità di collaborazione tra le istituzioni finanziarie dell’Unione Europea.

Quando i gioielli sono «suoi», il cancelliere si scopre sovranista: «Non è questo il modo di trattare Commerzbank». E schiera in difesa la «Cassa depositi e prestiti» tedesca. Intanto l’istituto italiano cede al pressing dell’Ue e vende le attività russe. Gli italiani in Germania possono fare gli operai, i manovali, i cuochi e negli ultimi anni perfino i ristoratori e i medici. Ma non possono fare i banchieri. Sulle banche non si passa. Unicredit ha lanciato un’offerta pubblica su Commerzbank, ma governo e sindacati non ne vogliono sentire parlare e per fermare gli italiani sta per entrare in campo anche la Cdp tedesca. Alla faccia delle regole Ue e del semaforo verde della Bce, oltre che della famosa reciprocità europea.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Merz l’antieuropeista ostacola Unicredit

Notizie correlate

Commerzbank smentisce Merz su UnicreditC’è un momento in cui la realtà si prende la briga di correggere i comunicati stampa.

Unicredit alle porte di Commerzbank. Merz: “Vogliamo l’indipendenza della nostra banca, ma la risposta sta a lei”“Unicredit è tenuta a fare un’offerta di acquisizione, avendo superato la soglia del 30%.