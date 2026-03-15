Verona Sogliano verso l’addio | Napoli e Torino sulle sue tracce

Sean Sogliano potrebbe lasciare l’Hellas Verona dopo sette anni. Attualmente, il club sta ricevendo interesse da parte di Napoli e Torino, che stanno seguendo da vicino la situazione. La decisione finale non è ancora stata comunicata, ma le trattative sono in corso e le parti sono in contatto. La possibile separazione potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

"> Dopo sette anni potrebbe chiudersi il ciclo di Sean Sogliano all’Hellas Verona. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, la sconfitta per 2-0 contro il Genoa al Bentegodi sembra segnare simbolicamente la fine di un percorso lungo e ricco di risultati inattesi per il club scaligero. La gestione di Sogliano è stata caratterizzata soprattutto da operazioni di mercato estremamente redditizie. Secondo Tuttomercatoweb.com, il dirigente ha costruito nel tempo una serie di plusvalenze importanti che hanno garantito stabilità economica al club. Tra le operazioni più rilevanti spiccano la cessione di Tijjani Noslin alla Lazio per 15,9 milioni di euro, quella di Juan Cabal alla Juventus per 12,8 milioni e il trasferimento di Reda Belahyane alla Lazio per 9,5 milioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Verona, Sogliano verso l’addio: Napoli e Torino sulle sue tracce Articoli correlati Leggi anche: Inter, Carboni verso il rientro: non solo il Pisa sulle sue tracce Verso Verona – Napoli, fastidio per Alisson: le sue condizioniDomani alle ore 18:00 il Napoli scenderà in campo contro il Verona, con l’intento di portare via tre punti preziosissimi per il piazzamento nelle... Una selezione di notizie su Verona Sogliano verso l'addio Napoli e... Temi più discussi: VIGHINI | E se l'uomo del futuro fosse Paolo Sammarco?; TMW - Sean Sogliano saluterà l'Hellas Verona a fine stagione, a breve l'incontro con il club; Hellas Army contro Sogliano: a Bologna striscione e cori contro il d.s. gialloblù; Bologna-Verona, cori e striscione contro Sogliano: Sean, non sta rabiarte, l’è ancora longa…. Verona, Sogliano: 'Due operazioni in via di definizione. L'addio di Ilic...'Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con l'Udinese: Adesso non è facile staccare perchè questa partita per noi è importante come tutte ... calciomercato.com Verona, al direttore sportivo Sogliano il Premio Cangrande 2024Alla vigilia della sfida fra l'Hellas Verona e l'Atalanta allo stadio Bentegodi il direttore sportivo gialloblu, Sean Sogliano è stato insignito del Premio Cangrande. Si tratta di un'importante ... m.tuttomercatoweb.com Escl. - A fine stagione si separeranno le strade del #Verona e del ds Sean #Sogliano, che appare pronto a vivere nuove sfide professionali. #calciomercato x.com Il Genoa batte il Verona con i gol di Ostigard e Vitinha! Tante note positive nel Grifone, malissimo Montipò: l’analisi dei voti a cura di Pierluigi Pardo. #Fantacalcio facebook