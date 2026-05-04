Meret può lasciare il Napoli | spunta il Tottenham

Il portiere Alex Meret potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane. Secondo alcune fonti, il club londinese del Tottenham ha mostrato interesse per il giocatore e starebbe valutando un possibile trasferimento. La situazione si mantiene in evoluzione, senza ancora conferme ufficiali o dettagli sui tempi dell’eventuale accordo. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti e dalle rispettive valutazioni.

Il futuro di Alex Meret torna a essere un tema aperto. Il portiere azzurro, protagonista nei due. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Notizie correlate Leggi anche: Lukaku può lasciare il Napoli? Spunta un’indiscrezione che prende quota Frattesi Inter, spunta l’indiscrezione a sorpresa di Moretto: il centrocampista può lasciare in estateLewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Pio Esposito Inter,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meret può lasciare il Napoli: Juventus e Inter ci provano. Cosa può succedere davvero?; Meret piace in Premier League, c'è il Tottenham. Il Napoli fissa il prezzo; Meret-Napoli ai saluti: spunta big inglese sul portiere dei due scudetti; Meret lascerà il Napoli, ci sono offerte da una big di Premier League: i dettagli. Meret piace in Premier League, c'è il Tottenham. Il Napoli fissa il prezzoAlex Meret, il portiere che ha difeso la porta del Napoli negli anni dei due scudetti, è sempre più vicino a lasciare il club azzurro a fine stagione. Il numero uno friulano ha perso il posto da titol ... msn.com Meret pronto a salutare: addio a fine stagione?Il futuro di Alex Meret torna al centro delle discussioni di mercato, con scenari che potrebbero cambiare già nelle prossime settimane. Il portiere del ... dailynews24.it Meret lascerà il Napoli a fine anno C'è già un club sulle sue tracce - facebook.com facebook Meret-Napoli ai saluti: spunta big inglese sul portiere dei due scudetti x.com