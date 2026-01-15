AGRINET4TECH Rago Group nella Piana del Sele | la tecnologia nell’ottimizzazione di coltivazione e prodotto REEL INSTAGRAM

Il Rago Group ha implementato nuove tecnologie nella Piana del Sele per migliorare l’efficienza delle coltivazioni e la qualità dei prodotti. La causa di questa innovazione deriva dalla crescente domanda di metodi sostenibili e più produttivi nel settore agricolo. La tecnologia permette di monitorare meglio le colture e di ridurre l’uso di risorse. Questa strategia si traduce in un passo avanti concreto per l’agricoltura locale. La sperimentazione continua con l’obiettivo di ottimizzare i risultati.

