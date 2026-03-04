Autocarrozzeria abusiva nei guai il titolare

Una carrozzeria operava senza autorizzazioni a Lusciano. La polizia municipale, sotto la guida della comandante Nunzia Della Gatta, ha condotto un'operazione congiunta con l’Esercito Italiano. Durante il blitz sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla chiusura dell’attività. L’intervento ha coinvolto entrambe le forze di sicurezza per verificare la regolarità dell’esercizio commerciale.

Sigilli all'attività di via Brodolino a Lusciano. Operazione della polizia municipale e dell'esercito Carrozzeria abusiva, scatta il blitz della polizia municipale e dell'esercito. Il titolare è stato identificato all'interno della carrozzeria nel pieno dell'attività e denunciato per la mancanza di autorizzazioni e per possibili violazioni di norme di sicurezza. L'operazione di chiusura della carrozzeria a Lusciano sottolinea l'importanza del controllo delle autorità locali e della cooperazione tra diversi corpi di polizia. Questo non solo promuove un ambiente commerciale sano, ma garantisce anche il benessere dei cittadini.