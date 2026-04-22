Mercato Napoli il vice Hojlund si trova in Serie A | l’idea

Il Napoli sta valutando l’acquisto di un attaccante che possa affiancare Rasmus Hojlund in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Pinamonti è diventato l’opzione principale per il club azzurro come possibile vice del titolare. La squadra cerca un giocatore che possa garantire una valida alternativa in attacco, in attesa di eventuali sviluppi sul mercato.

Andrea Pinamonti diventa l’opzione principale del Napoli per affiancare Rasmus Hojlund in attacco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri cercano un vice credibile per il titolare. Pinamonti al Napoli: il profilo che serve a Conte. Romelu Lukaku con ogni probabilità concluderà la sua parentesi partenopea e il Napoli deve trovare un attaccante che conosca il calcio italiano e sappia stare in panchina senza lamentarsi. Pinamonti rappresenta la soluzione ideale per questa esigenza: conosce le pressioni di piazze calde come il Genoa e sa adattarsi ai cicli di turnover. Quale valore aggiunto porta Pinamonti? Non è solo un cambio numerico.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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