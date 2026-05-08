Mercato Juventus Alaba può lasciare il Real Madrid | dubbi sulla condizione fisica

Da stilejuventus.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante questa sessione di mercato, la Juventus sta monitorando diverse possibilità di trasferimento, in particolare quelle che coinvolgono giocatori disponibili a parametro zero. Tra i profili segnalati, c’è anche un difensore che potrebbe lasciare il Real Madrid, a causa di dubbi sulla sua condizione fisica. La società bianconera segue da vicino questa situazione, valutando eventuali sviluppi futuri.

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Come sempre accade in ogni finestra di mercato, la Juventus è molto attenta alle possibili opportunità a parametro zero e tra queste potrebbe presentarsene una in casa Real Madrid. A fine stagione infatti, David Alaba andrà in scadenza di contratto con i Blancos ed il difensore sarebbe stato proposto alla Juventus, anche se a frenare l’operazione sarebbero principalmente i problemi fisici accusati nelle ultime stagioni. Il Real Madrid pronto a salutare Alaba: qualità e esperienza non bastano. L’entourage del difensore austriaco ha già avviato i contatti con il club bianconero e il suo agente Pini Zahavi, lo stesso di Lewandowski, avrebbe già incontrato la dirigenza.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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