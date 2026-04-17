Alaba addio deciso al Real Madrid a fine stagione | cosa filtra sul futuro dell’ex obiettivo di mercato della Juve

Alaba ha annunciato che lascerà il Real Madrid al termine della stagione in corso. La decisione è stata resa nota, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sul suo prossimo club. L’ex obiettivo di mercato della Juventus non ha ancora ufficializzato dove giocherà nella prossima stagione, e le voci su un possibile trasferimento sono ancora incerte. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio.

di Angelo Ciarletta Alaba lascerà il Real Madrid al termine della stagione in corsa: cosa filtra sul futuro dell’ex obiettivo di mercato della Juventus. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, David Alaba, ex obiettivo di mercato della Juventus, lascerà il Real Madrid al termine della stagione. Il calciatore andrà in scadenza di contratto, diventando uno dei parametri zero più ambiti del panorama internazionale. MERCATO JUVENTUS LIVE Il palmarès dell’austriaco vanta 4 Champions League e 12 titoli nazionali, numeri che testimoniano un percorso ai vertici del calcio europeo. Nonostante alcune incognite legate alla condizione fisica nell’ultimo periodo, il giocatore rappresenta una risorsa preziosa per versatilità e caratura tecnica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alaba, addio deciso al Real Madrid a fine stagione: cosa filtra sul futuro dell’ex obiettivo di mercato della Juve Notizie correlate Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di RomanoAlaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per... Perin Juve, il portiere verso l’addio ai bianconeri a fine stagione? Cosa filtra e i possibili scenari in vista dell’estatedi Redazione JuventusNews24Perin Juve, l’estremo difensore bianconero valuta concretamente l’addio a fine stagione dopo il mancato trasferimento al... Contenuti di approfondimento Alaba via dal Real Madrid a parametro zero: per lui c'è la fila, in Serie A farebbe comodoDavid Alaba lascerà il Real Madrid al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto con i Blancos. Lo scrive su XFabrizio Romano, secondo il quale molti club si sarebbero già fatti avanti ... calciomercato.com Alaba smentisce le voci di addio al Real Madrid: Sul mio futuro solo falsitàLe voci di mercato che lo volevano lontano da Madrid sono state categoricamente smentite da David Alaba. Il difensore del Real Madrid, reduce da una stagione tormentata dagli infortuni e superato ... tuttomercatoweb.com