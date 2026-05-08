mercato bologna idea gallapeni dallinga verso la cessione in estate

La dirigenza del Bologna sta valutando diverse opzioni per il mercato estivo, con l’obiettivo di migliorare la squadra. Si sta sondando il mercato e aprendo nuove piste di lavoro, mentre si attende un confronto con l’allenatore. Sul fronte delle cessioni, si parla di un possibile trasferimento di Dallinga. Nel frattempo, si preparano le mosse per il mercato, in un clima di attesa e pianificazione.

Sondare terreni, aprire piste e ipotesi di lavoro: è questo il lavoro che sta svolgendo la dirigenza del Bologna, in attesa del confronto con Vincenzo Italiano, e del domino poltrone e panchine che anticipa l’inizio del mercato. Mercato che, in casa Bologna ma non solo, è vincolato ai punti interrogativi legati a scadenze di contratto imminenti (Freuler) e prossime (Orsolini e Lucumi 2027) e che spostano gli equilibri. Che il Bologna avrà bisogno almeno di un centrale, se non due è cosa certa, come è probabile che avrà bisogno di un terzino sinistro, visto un Lykogiannis a scadenza vittima di diversi problemi fisici: sondaggio per Dion...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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