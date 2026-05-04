Due calciatori della squadra sono stati sottoposti a test medici prima della partita contro Napoli. I risultati di questi controlli, ancora in attesa di conferma, potrebbero determinare la loro disponibilità per l'incontro. La partita si svolgerà allo stadio Maradona, ma non è ancora chiaro se i giocatori coinvolti potranno partecipare alla gara. La formazione definitiva verrà comunicata dopo i controlli medici.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'esito dei test medici la formazione per il Maradona?. Chi sono i giocatori che rischiano di saltare la sfida a Napoli?. Quali decisioni prenderà lo staff medico dopo le valutazioni di giovedì?. Come cambierà la strategia del tecnico senza i giocatori infortunati?.? In Breve Cambiaghi e Casale restano fuori per lesioni muscolari alla coscia e al polpaccio.. Bernardeschi e Rowe sono rientrati ieri agli allenamenti a Casteldebole.. Skorupski punta al gruppo dopo aver risolto uno strappo alla coscia.. Test medici per Dallinga e Joao Mario previsti tra mercoledì e giovedì.. Il Bologna riprende gli allenamenti a Casteldebole mercoledì mattina dopo due giorni di riposo, puntando al recupero di alcuni elementi chiave per la sfida contro il Napoli dell’11 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna verso Napoli: test medici per Dallinga e Joao Mario

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