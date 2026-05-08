Mentre Attenborough oggi compie cent’anni noi crediamo alle tigri finte con l' AI

Oggi si celebra il centenario di un noto naturalista, ma nel mondo digitale si diffondono immagini di tigri create dall’intelligenza artificiale, considerate finte. Due eventi apparentemente distanti si intrecciano in modo curioso e surreale. La presenza di queste immagini artificiali si combina con riflessioni su figure storiche e scoperte scientifiche passate, creando un quadro inaspettato e complesso di temi legati alla realtà e all’illusione digitale.

Immagino se Charles Darwin fosse vivo oggi. Comunque sia, due fatti che messi insieme creano un bel cortocircuito grottesco. E sì, c’entra l’AI, in coincidenza con un bel compleanno: David Attenborough compie oggi 100 anni e la Gran Bretagna lo celebra come una figura impossibile da catalogare: divulgatore, naturalista, autore televisivo, volto della BBC, voce del documentario naturalistico moderno e, negli ultimi anni, anche coscienza ecologica di questo sciagurato pianeta. Il Guardian lo definisce “the greatest ambassador for life on Earth”. Attenborough ha accompagnato la televisione dalla sua fase quasi artigianale fino all’era dello streaming, trasformando il mondo animale in esperienza domestica, facendo entrare gorilla, balene, insetti, deserti, foreste e oceani nei salotti di milioni di persone senza ridurli a pupazzetti morali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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The Secrets of Evolution Revealed with David Attenborough (4K Documentary)

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Oggi, 8 maggio 2026, David Attenborough compie 100 anni. Ottant’anni passati a raccontare la natura, con documentari che hanno fatto la storia. Sono più di 50 le specie che portano il suo nome, un segno di quanto sia stato importante per la scienza. C’è un facebook