Chinatown celebra il suo centenario, coinvolgendo la comunità in un percorso tra tradizione, innovazione e tecnologia. La Design Week porta avanti questa riflessione, in continuità con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana attraverso progetti di design. L’iniziativa si inserisce in un contesto di dialogo tra cultura e creatività, sottolineando l’impegno nel valorizzare il patrimonio storico e promuovere l’innovazione nel settore.

Se nell’aprile dello scorso anno era stato lanciato per Zona Sarpi il claim “Do it better”, con l’obiettivo di promuovere progetti capaci di migliorare la vita quotidiana, in questa edizione della Design Week il concetto si rafforza e diventa: “Do it better. Together!“. Tornano sotto i riflettori i quartieri, la loro storia e la coprogettazione del futuro. E stavolta, ancora di più, la comunità della Chinatown milanese, che quest’anno compie 100 anni si apre alla collaborazione con il quartiere, con le scuole e con la città. Eventi, installazioni e mostre racconteranno l’identità multiculturale di via Sarpi. "Crediamo che la collaborazione e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chinatown compie cent’anni. Apre un dialogo con il design fra storia, cultura e tecnologia

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