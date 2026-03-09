Lo spezzafame diventato icona Il tramezzino compie cent’anni

Il tramezzino, noto anche come lo «spezzafame», compie cent’anni e si conferma un simbolo della tradizione italiana. È considerato la versione locale del sandwich, con origini che potrebbero risalire all’ebraico «korech». Tra le città italiane che rivendicano la sua nascita, Venezia e Torino sono le più citate come possibili inventrici.

Alzi la mano chi, oltre chi scrive (eh eh), a volte pranza con un tramezzino e un contorno di verdure. Quando il tramezzino fa da pranzo, il suo nome potrebbe indicare l’inframmezzare la colazione e la cena e non il pranzo e la cena, come era all’inizio della storia del tramezzino italiano: per tale motivo il tramezzino si chiamava così. Era il piccolo «tramezzo» tra i due pasti principali della giornata. Proprio quest’anno, il tramezzino compie 100 anni. E, per questa ricorrenza, venerdì 13 marzo ovvero fra pochi giorni, negli spazi della Centrale Nuvola Lavazza di Torino si svolgerà Tramezzino100!, una celebrazione tutta torinese di questo... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lo «spezzafame» diventato icona. Il tramezzino compie cent’anni Articoli correlati Il tramezzino compie 100 anni: la sua storia tra Torino, D’Annunzio e l’evoluzione del paninoNel 1926, a Torino, la signora Angela Demichelis Nebiolo inventa il tramezzino al Caffè Mulassano, un locale di 31 metri quadrati in piazza Castello. Leggi anche: Il ristorante Bice compie cent’anni: un secolo di storia gastronomica meneghina