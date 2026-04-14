Atletico-Barcellona le pagelle | Musso mani d' oro 8 Lewa non si vede mai 5

Nella partita tra Atletico e Barcellona, le valutazioni individuali dei giocatori sono state diverse. Il portiere ha parato diversi tiri, ricevendo un voto alto, mentre l’attaccante principale è stato poco coinvolto nel gioco. Koke ha mostrato un’energia inesauribile, Lookman ha affrontato con determinazione Koundé, e Yamal si è distinto come il giocatore più brillante, dimostrando tenacia e abilità.